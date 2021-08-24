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Під Ужгородом трьох людей засипало обвалом, є жертва (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Під Ужгородом трьох людей засипало обвалом, є жертва (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 09:24
Рятувальна операція в Перечині.

Трагедія трапилася ввечері у вихідний день.

У Закарпатській області в місті Перечин Ужгородського району 23 серпня трьох людей засипало землею. Одну жінку врятувати не вдалося. Двох — госпіталізували.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Закарпатської області.

Трагедія сталася на вулиці Бабича. Рятувальників викликали о 17:53. Троє людей — дві жінки та чоловік проводили роботи по зміцненню фундаменту приватного житлового будинку.

Рятувальники намагаються витягти з-під завалів постраждалих
Рятувальники намагаються витягти з-під завалів постраждалих

Раптово земля зрушилася і накрила їх. Вибратися самостійно вони не могли. Рятувальники ДСНС разом з місцевими жителями змогли відкопати живими двох — чоловіка і жінку, їм знадобилася допомога медиків. Третю поховану під обвалом врятувати не вдалося — жінка загинула.

ДСНС і місцеві жителі розгрібають завал
ДСНС і місцеві жителі розгрібають завал

У пресслужбі ДСНС Закарпатській області нагадують — в регіоні погіршуються погодні умови, дощі, які почалися в ніч на 24 серпня продовжаться в сам День Незалежності.

Раніше "Телеграф" писав, що в іншому населеному пункті Закарпаття, місті Хуст під час вибуху на автозаправній станції постраждали двоє чоловіків.

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