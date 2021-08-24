Під Ужгородом трьох людей засипало обвалом, є жертва (фото)
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Трагедія трапилася ввечері у вихідний день.
У Закарпатській області в місті Перечин Ужгородського району 23 серпня трьох людей засипало землею. Одну жінку врятувати не вдалося. Двох — госпіталізували.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Закарпатської області.
Трагедія сталася на вулиці Бабича. Рятувальників викликали о 17:53. Троє людей — дві жінки та чоловік проводили роботи по зміцненню фундаменту приватного житлового будинку.
Раптово земля зрушилася і накрила їх. Вибратися самостійно вони не могли. Рятувальники ДСНС разом з місцевими жителями змогли відкопати живими двох — чоловіка і жінку, їм знадобилася допомога медиків. Третю поховану під обвалом врятувати не вдалося — жінка загинула.
У пресслужбі ДСНС Закарпатській області нагадують — в регіоні погіршуються погодні умови, дощі, які почалися в ніч на 24 серпня продовжаться в сам День Незалежності.
Раніше "Телеграф" писав, що в іншому населеному пункті Закарпаття, місті Хуст під час вибуху на автозаправній станції постраждали двоє чоловіків.
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