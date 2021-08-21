Укр

Взрыв произошел на автозаправке в Закарпатской области - есть пострадавшие (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Взрыв произошел на автозаправке в Закарпатской области - есть пострадавшие (фото) Новость обновлена 21 августа 2021, 13:32
Спасатели работают на месте ЧП

Во время взрыва никто не погиб.

В городе Хуст Закарпатской области 21 августа произошел взрыв на одной из автозаправочных станций.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям региона.

Спасателей вызвали в 11:15 в субботу. По информации ведомства взорвалась воздушно-газовая смесь. В результате взрыва заправка не загорелась.

Взрыв произошел возле заправочных колонок.

Место взрыва
Место взрыва

Пострадали два человека, оба — 1959 года рождения. Их госпитализировали в местную больницу. На месте работают правоохранители и сотрудники ГСЧС, точная причина взрыва выясняется.

Ранее "Телеграф" писал, что пятница и суббота стали "горячими" днями для сотрудников ГСЧС — в Киеве 21 августа горела крыша пятиэтажки — ее тушили несколько часов. Также произошло возгорание крыши в Броварах, там площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

Накануне, 20 августа загорелся железнодорожный вокзал в Харькове. На пригородной станции "Харьков-Левада" вспыхнула крыша административного здания, к тушению возгорания привлекли пожарный поезд.

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