Взрыв произошел на автозаправке в Закарпатской области - есть пострадавшие (фото)
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Во время взрыва никто не погиб.
В городе Хуст Закарпатской области 21 августа произошел взрыв на одной из автозаправочных станций.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям региона.
Спасателей вызвали в 11:15 в субботу. По информации ведомства взорвалась воздушно-газовая смесь. В результате взрыва заправка не загорелась.
Взрыв произошел возле заправочных колонок.
Пострадали два человека, оба — 1959 года рождения. Их госпитализировали в местную больницу. На месте работают правоохранители и сотрудники ГСЧС, точная причина взрыва выясняется.
Ранее "Телеграф" писал, что пятница и суббота стали "горячими" днями для сотрудников ГСЧС — в Киеве 21 августа горела крыша пятиэтажки — ее тушили несколько часов. Также произошло возгорание крыши в Броварах, там площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.
Накануне, 20 августа загорелся железнодорожный вокзал в Харькове. На пригородной станции "Харьков-Левада" вспыхнула крыша административного здания, к тушению возгорания привлекли пожарный поезд.
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