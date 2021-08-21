У Харкові горів приміський вокзал "Левада" (фото, відео)

У пожежі ніхто не постраждав.

Крім пожеж в житлових будинках в Києві і області, рятувальникам довелося попрацювати вночі і в Харкові. 20 серпня ввечері тут загорілася одна з будівель приміського вокзалу "Харків-Левада". Щоб її загасити знадобилося три з половиною години.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Харківської області.

Спалахнуло будівля за адресою провулок Мовчанівський, 12а. Для гасіння загоряння залучили пожежний потяг і шість відділень ДСНС з автоцистернами.

Загорілися дерев’яні перекриття даху адміністративної одноповерхової будівлі. Площа вогню, що охопив споруди оцінили у 250 квадратних метрів. Про загоряння повідомили о 20:05, тільки у 23:47 вдалося впоратися з вогнем.

Приміський залізничний вокзал "Харків-Левада" знаходиться біля станції метро Гагаріна.

Тепер належить з’ясувати точну причину загоряння і підрахувати суму збитків. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Раніше "Телеграф" писав, що на трасі "Харків-Сімферополь" в авто згоріли живцем троє дітей і двоє дорослих — вони їхали на відпочинок з Харкова.