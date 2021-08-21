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Вибух стався на автозаправці в Закарпатській області — є постраждалі (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Вибух стався на автозаправці в Закарпатській області — є постраждалі (фото) Новина оновлена 21 серпня 2021, 13:32
Рятувальники працюють на місці НП

Під час вибуху ніхто не загинув.

У місті Хуст Закарпатської області 21 серпня сталася вибух на одній з автозаправних станцій.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій регіону.

Рятувальників викликали о 11:15 в суботу. За інформацією відомства вибухнула повітряно-газова суміш. В результаті вибуху заправка не зайнялася.

Вибух стався біля заправних колонок.

Місце вибуху
Місце вибуху

Постраждали дві людини, обидві — 1959 року народження. Їх госпіталізували в місцеву лікарню. На місці працюють правоохоронці і співробітники ДСНС, точна причина вибуху з’ясовується.

Раніше "Телеграф" писав, що п’ятниця і субота стали "гарячими" днями для співробітників ДСНС— в Києві 21 серпня горів дах п’ятиповерхівки — його гасили кілька годин. Також відбулося загоряння даху в Броварах, там площа пожежі склала близько двох тисяч квадратних метрів.

Напередодні, 20 серпня загорівся залізничний вокзал в Харкові. На приміській станції "Харків-Левада" спалахнув дах адміністративної будівлі, до гасіння загоряння залучили пожежний потяг.

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