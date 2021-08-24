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Україна зазнала втрат на Донбасі на День незалежності: подробиці

Автор
Д. Іщенко
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Автор
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Україна зазнала втрат на Донбасі на День незалежності: подробиці Новина оновлена 24 серпня 2021, 22:58
Донбас, ООС, обстріли

Російські бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

У вівторок, 24 серпня, озброєні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позицій українських захисників в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" в результаті чого ЗСУ зазнали втрат.

Про це у вівторок ввечері повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", — йдеться в повідомленні.

Пораненого бійця терміново евакуювали і доставили до лікувального закладу.

"Стан здоров’я захисника — задовільний", — додали в прес-центрі ООС.

Разом з тим, в інформації не уточнюється, де саме бойовики завдали удару і які види озброєнь застосували проти українських воїнів.

Щодо дій збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомлялося, 19 серпня вранці в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі також загинув український захисник.

Україна зазнала втрат на Донбасі на День незалежності: подробиці
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Україна зазнала втрат на Донбасі на День незалежності: подробиці
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