На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий

Українські військові відкривали вогонь у відповідь

У п’ятницю, 27 серпня, внаслідок обстрілу українських позицій російськими бойовиками на Донбасі смертельне поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець загинув у зоні відповідальності ОТУ "Схід". Відомостей про населений пункт наразі не зазначається.

Про обстріли з боку бойовиків РФ поінформували представників ОБСЄ.

У штабі ООС зранку повідомили, що за минулу добу російські бойовики тричі обстріляли українські позиції — поблизу населених пунктів Оріхове, Авдіївка, Новолуганське. Поранення дістав один український військовослужбовець, його госпіталізували.

Ворог застосовував заборонену домовленостями зброю — протитанкові ракетні комплекси, міномети, стрілецьку зброю. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що розвідка Міноборони заявила про нарощування боєздатності російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Туди перекидають бронетехніку, зброю і спорядження.