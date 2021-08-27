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На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий

Автор
А. Дворовенко
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На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий Новина оновлена 27 серпня 2021, 17:25
Донбас, ООС, втрати

Українські військові відкривали вогонь у відповідь

У п’ятницю, 27 серпня, внаслідок обстрілу українських позицій російськими бойовиками на Донбасі смертельне поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України. 

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець загинув у зоні відповідальності ОТУ "Схід". Відомостей про населений пункт наразі не зазначається.

Про обстріли з боку бойовиків РФ поінформували представників ОБСЄ. 

У штабі ООС зранку повідомили, що за минулу добу російські бойовики тричі обстріляли українські позиції — поблизу населених пунктів Оріхове, Авдіївка, Новолуганське. Поранення дістав один український військовослужбовець, його госпіталізували. 

Ворог застосовував заборонену домовленостями зброю — протитанкові ракетні комплекси, міномети, стрілецьку зброю. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що розвідка Міноборони заявила про нарощування боєздатності російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Туди перекидають бронетехніку, зброю і спорядження.

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