Росія перекидає бронетехніку, зброю і спорядження на Донбас

Росія нарощує боєздатність своїх військ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) в Фейсбук.

"Командування ЗС РФ нарощує бойові спроможності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

У ГУР МО відзначили, що лише з початку місяця в ОРДЛО з РФ завезли більше тисячі тонн палива, а також боєприпаси, включаючи патрони до великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, і бронетехніку.

Відзначається, що перекидання ресурсів з Росії проходить як по дорогах, що ведуть через окуповані населені пункти, так і обхідними шляхами.

Як повідомлялося раніше, в ОБСЄ раніше вказали на те, що окупанти стягують важке озброєння в Донецьк. У його числі танки і 122-мм гаубиці.