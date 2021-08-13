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Боевики на Донбассе стягивают тяжелое вооружение к Донецку

Боевики на Донбассе стягивают тяжелое вооружение к Донецку
08:26 Сегодня Телеграф hvylya.org

Боевики, которые накануне вели обстрелы на Донбассе по домам мирных жителей, стягивают в окрестности оккупированного Донецка тяжелое вооружение. 

Об этом сообщается в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. 

Так, представители СММ зафиксировали в Новоселовке в 37 километрах от Донецка три самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибром 122 мм. Также беспилотник миссии нашел 15 танков, размещенных в нарушение линии отвода. Среди них 10 танков - Т-72, два - Т-64, еще у трех танков модель определить не удалось.

Там же, на полигоне в Новоселовке беспилотник заснял семь боевых машин пехоты (БМП). 

В отчете Миссии ОБСЕ отметили, что в Донецкой области режим прекращения огня нарушали 33 раза, прозвучали 12 взрывов. 

"Телеграф" писал, что в результате атаки боевиков пострадал украинский военный 12 августа. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Донецк, Донбасс, Танк, Гаубица, новоселовка, Тяжелое вооружение.
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