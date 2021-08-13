Боевики на Донбассе стягивают тяжелое вооружение к Донецку

Боевики, которые накануне вели обстрелы на Донбассе по домам мирных жителей, стягивают в окрестности оккупированного Донецка тяжелое вооружение.

Об этом сообщается в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Так, представители СММ зафиксировали в Новоселовке в 37 километрах от Донецка три самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибром 122 мм. Также беспилотник миссии нашел 15 танков, размещенных в нарушение линии отвода. Среди них 10 танков - Т-72, два - Т-64, еще у трех танков модель определить не удалось.

Там же, на полигоне в Новоселовке беспилотник заснял семь боевых машин пехоты (БМП).

В отчете Миссии ОБСЕ отметили, что в Донецкой области режим прекращения огня нарушали 33 раза, прозвучали 12 взрывов.

"Телеграф" писал, что в результате атаки боевиков пострадал украинский военный 12 августа.