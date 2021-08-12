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Украина вновь несет потери на Донбассе: под обстрелом ранен боец ВСУ

Украина вновь несет потери на Донбассе: под обстрелом ранен боец ВСУ
Обновлено 18:31 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Российские наемники продолжают нарушать режим прекращения огня и обстреливать позиции украинских защитников - вследствие этого один из военных Вооруженных сил Украины получил огнестрельное ранение.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщает Операция объединённых сил на странице в Facebook.

Сейчас пострадавший украинский военнослужащий находится в медицинском учреждении. По словам врачей, состояние его  здоровья средней тяжести.

Как сообщают в ООС, в течение текущих суток зафиксировали 2 обстрелы - вблизи поселка Пески и неподалеку Новомихайловки.

Возле Песков российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вот вблизи Новомихайловки оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

Украинские защитники также открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня уже сообщила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

Кроме того, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали более 10 гектаров территории и передали на уничтожение 138 взрывоопасных предметов для безопасности гражданского населения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 августа боевики "ДНР" убили на Донбассе пожилого мужчину.

Напоминаем, что 11 августа один из украинских военных, раненных 10 августа, умер в госпитале.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Донбасс, ВСУ, Обстрелы, Ранения, ООС.
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