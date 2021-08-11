Боевики "ДНР" убили на Донбассе пожилого мужчину (фото)

В результате обстрелов боевиками "ДНР" села Новоселовка Вторая 11 августа погиб пожилой мужчина. Отметим, что накануне боевики уже обстреливали гражданское население, но обошлось без человеческих жертв - пострадали домовладения.

Про гибель мужчины сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.

По его словам погиб мужчина 1935 года рождения. Он местный житель, проживал в селе Новоселовка Вторая Очеретинской громады Донецкой области.

(Фото: Facebook)

Отметим, что в эту громаду на Донбассе входит также и село Водяное, где боевики обстреливали дома мирных жителей 10 августа. В августе обстрелы пророссийскими боевиками домов мирных жителей происходят все чаще - так, 5 августа пострадали люди в Красногоровке Донецкой области.

Ранее "Телеграф" писал, что в так называемой "серой зоне", буферной на линии разграничения в ООС живут около 100 тысяч человек.