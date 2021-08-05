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Боевики на Донбассе обстреляли жилой дом: пострадали мирные жители (фото)

Боевики на Донбассе обстреляли жилой дом: пострадали мирные жители (фото)
10:13 Сегодня Телеграф

Пророссийские боевики 5 августа вновь обстреляли жилой район. На этот раз пострадала Красногоровка Донецкой области, в результате чего из-за прямого попадания снаряда в многоэтажку ранение получил местный житель.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, боевики запустили снаряды в направлении жилых домов, и один из них прямым попаданием уничтожил квартиру на ул. Восточной. Ранен 65-летний житель этого дома, которого госпитализировали.

Кроме того, как видно на фото, пострадали и другие жильцы этого дома, правда, лишь в материальном плане. Выбиты стекла десятка окон, у припаркованных во дворе машин в результате обстрела спущены колеса и также вылетели стекла.

Напомним, согласно сводке ООС, 4 августа российские боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение, и, к счастью, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Донецкая область, Обстрел, Боевики, Донбасс, Красногоровка.
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