ВСУ снова понесли потери на Донбассе из-за обстрелов боевиков

На Донбассе за прошедшие сутки, 4 августа, российские боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Об этом утром в четверг, 5 августа, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что украинский военнослужащий в результате обстрелов получил боевое травмирование. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, враг за среду, 5 августа, восемь раз обстрелял украинские позиции с запрещенного оружия. Российские боевики стреляли по украинским позициям из противотанковых гранатометов, артиллерийских систем, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрел попали такие населенные пункты: Павлополь, Гранитное, Мирное, Южное, Новотошковское, Золотое-4.

Также в ООС сообщили, что зафиксировали над Луганщиной пролет вражеского беспилотника "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

А по состоянию на 7:00 утра, 5 августа, российские боевики обстреляли Авдеевку из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Информацию об обстреле передали представителям ОБСЕ. Погибших за минувшие сутки нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Разумков отменил поездку на Донбасс из-за запрета нового командующего ВСУ.