Разумков отменил поездку на Донбасс из-за запрета нового командующего ВСУ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил поездку на Донбасс, куда планировал отправиться во вторник, 3 августа, из-за внезапного запрета должностным лицам Украины посещать зону проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом утром во вторник сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

"Поздно вечером, накануне командировки, главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным было сообщено о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Известно, что Разумков планировал ознакомится в зоне ООС с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией. Также спикер Рады планировал общение с местными жителями и военнослужащими.

Позже пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что запрет на посещения чиновниками зоны ООС временный и связан с процессом приема-передачи должности командующего операцией.

"Было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников", - заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Стоит отметить, что публичной реакции спикера Рады на этот запрет и, соответственно, срыв его запланированной поездки, пока не было.

Напомним, ранее Разумков демонстративно избежал встречи с Зеленским заявив, что он не может отменить свои рабочие поездки, поскольку "привык выполнять то, что обещает".

Также Разумков раскритиковал Зеленского за идею о референдуме по "стене" для Донбасса.

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