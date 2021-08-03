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Разумков отменил поездку на Донбасс из-за запрета нового командующего ВСУ

Разумков отменил поездку на Донбасс из-за запрета нового командующего ВСУ
15:02 Сегодня Телеграф Верховная Рада

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил поездку на Донбасс, куда планировал отправиться во вторник, 3 августа, из-за внезапного запрета должностным лицам Украины посещать зону проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом утром во вторник сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

"Поздно вечером, накануне командировки, главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным было сообщено о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Известно, что Разумков планировал ознакомится в зоне ООС с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией. Также спикер Рады планировал общение с местными жителями и военнослужащими.

Поездка Разумкова на Донбасс сорвалась

Позже пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что запрет на посещения чиновниками зоны ООС временный и связан с процессом приема-передачи должности командующего операцией.

"Было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников", - заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Чиновникам временно запретили посещать ООС

Стоит отметить, что публичной реакции спикера Рады на этот запрет и, соответственно, срыв его запланированной поездки, пока не было. 

Напомним, ранее Разумков демонстративно избежал встречи с Зеленским заявив, что он не может отменить свои рабочие поездки, поскольку "привык выполнять то, что обещает". 

Также Разумков раскритиковал Зеленского за идею о референдуме по "стене" для Донбасса.

Ранее "Телеграф" писал, избавится ли Офис президента от неугодного спикера Разумкова на этот раз?

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Донбасс, Запрет, Поездка, Посещение, ООС, Дмитрий Разумков.
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