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Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео) Новина оновлена 28 серпня 2021, 11:21
Вид з вікна після ранкового обстрілу

Є інформація про руйнування в результаті обстрілів.

Двічі за ранок — Авдіївку Донецької області обстрілює артилерія бойовиків.

Про це в Facebook повідомив волонтер Мирослав Гай.

За його словами подібного обстрілу не було вже давно — до жителів доносяться не тільки звуки вибухів, але і свист снарядів і деренчання стекол.

Перший обстріл Авдіївки 28 серпня в суботу почався близько сьомої ранку. Очевидці повідомили, що над містом піднімається стовп диму.

Другий обстріл почався приблизно о десятій годині ранку. Відео в Facebook розмістила журналістка Анастасія Нагорна.

Про бій біля Авдіївки стало відомо вранці в суботу. За інформацією телеграм-каналу donetchanyn обстріл ведуть зі Спартака (селище, підконтрольне бойовикам). Повідомляється про приліт 20 мін по території міста. Є інформація про попадання в завод металоконструкцій.

Про жертв і постраждалих на цей час нічого не відомо.

Раніше "Телеграф" писав, що 27 серпня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий.

Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)
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Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)
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Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)
Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)
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