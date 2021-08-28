Викрали і вимагали $ 47 тисяч: в Миколаєві затримали банду рецидивістів (фото)

У Миколаєві злочинці викрали чоловіка, щоб отримати від нього майже 47 тис. доларів США.

У Миколаєві перед судом постануть шестеро місцевих жителів, які викрали людину і вимагали в нього велику суму грошей.

Про це в суботу, 28 серпня, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Всі учасники злочину вже мають кримінальне минуле.

Чотирьох з них затримали ще 15 грудня 2020 року. Це сталося якраз в той момент, коли злочинці отримували частину грошей, які їм нібито були винні — 130 тисяч гривень.

Загальна сума, яку вимагали в жертви, становить 47 тис. доларів США.

Щоб змусити чоловіка віддати гроші, зловмисники спочатку погрожували йому фізично і словесно, а потім і зовсім позбавили волі.

Пізніше слідчі з’ясували, що до злочину були залучені не чотири людини, а шість. Крім того, вони вже не вперше насильно вимагають віддати їм кошти — раніше вони отримали від ще одного потерпілого 17 тис. доларів США.

Шахраї в Миколаївській області

Слідчі Головного управління Національної поліції Миколаївської області вже повідомили про підозру організатору і п’яти спільникам. Вони кваліфікували їхні злочини за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

У суботу, 27 серпня, обвинувальний акт щодо учасників злочину направили з Миколаївської обласної прокуратури в Корабельний районний суд міста Миколаїв.

Тепер зловмисникам за їх дії загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" повідомляв про різні випадки того, як в Україні шахраї можуть обманювати людей, щоб отримати від них гроші.

Нагадуємо, що в Харківській області ув’язнені в СІЗО злочинці створили схему обману людей в інтернеті через торговий онлайн-майданчик і заробили на цьому 18 млн гривень. Вони обманювали не лише українців, а й громадян інших країн.