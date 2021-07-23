Осторожно мошенники! Как обманщики разводят добросовестных украинцев (видео)

В Украине довольно часто люди становятся жертвами мошенников. Существует немало разновидностей афер, поэтому активные граждане просят быть внимательными и обращать внимание на профессиональных попрошаек и прочих обманщиков.

Так, в июне этого года две мошенницы в Киевской области, представившись служительницами монастыря, ограбили старушку на сумму 200 тыс. грн. Женщины убедили бабушку в том, что на ней "порча", которую они могут снять за определённую сумму. Доверчивая пенсионерка отдала мошенницам деньги, после чего те скрылись.

В том же месяце в Харькове был зафиксирован другой случай: там молодая девушка просила милостыню, прикинувшись бабушкой.

При этом стоит отметить. что не только пенсионеры становятся жертвами аферистов. Нередки случаи, когда пожилые люди сами к обману других, как раз пользуясь моральными преимуществами своего возраста.

Так в Киеве в середине июля парень поддался манипуляциям бабушки-аферистки. Старушка воспользовалась добротой киевлянина и просила оплатить ей еду и такси. Как оказалось, на улице Антоновича пенсионерку знают как матёрую мошенницу.

Иногда жулики в погоне за легкой наживой "бьют" по жалости украинцев к увечным. Они прекрасно знают, как в нашей стране тяжело людям с инвалидностью, особенно потерявшим конечности, и не гнушаются мимикрировать под таких нещасных, будучи абсолютно дееспособными.

Так, настоящее "чудо" произошло в Черновцах: просивший милостыню "безногий" мужчина, почувствовав угрозу, резко "излечился" и ушёл со своего "рабочего места", что удалось запечатлеть на видео.

Помимо обмана на улице можно встретить более продвинутых аферистов в интернете. К примеру, мошенники от лица сети супермаркетов "АТБ" сделали рассылку, где якобы разыгрывали подарочный денежный сертификат.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты советуют:

- не жертвовать деньги проходимцам;

- держать свои личные вещи в людных местах под присмотром;

- в интернете не давать личные данные и данные банковских карт подозрительным лицам и сайтам;

- не переходить по подозрительным ссылкам.

- сильно насторожиться и тщательно проверять приходящие СМС о якобы внезапном крупном выигрыше или звонке неизвестного номера с сообщением о беде с вашими близкими.

Если же вы всё-таки стали жертвой мошенников, то сохраняйте спокойствие и немедленно обратитесь в правоохранительные органы.