В Украине аферисты устроили "липовую" акцию с участием "АТБ"

В Украине набирает популярность новая афера, в которой оказалась замешанной сеть супермаркетов АТБ.

Об этом сообщили жертвы мошенничества.

Так, мошенники запустили рассылку сообщений в соцсетях с розыгрышем подарочной карты на сумму 10 000 гривен от имени "АТБ".

Людям приходили сообщения о том, что они получили подарочную карту на крупную сумму. Рассылка велась якобы от лица компании "АТБ". Причиной такого щедрого подарка называлось якобы 30-летие известной сети продуктовых магазинов. Переходя по ссылке, обманутый человек попадал на страничку с опросом, после прохождения которого, само собой, ничего не получал.

После этого случая руководство компании "АТБ" заявляет, что раздача подарочных карт — ни что иное как обычная афера нечистых на руку людей. Все, что касается акционных предложений, которые проходят в сети магазинов "АТБ", можно узнать только на официальном сайте компании или на странице сети в Facebook.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине появились лжелотереи.

Также в НБУ предупреждали украинцев о мошенниках, которые активизировались во время карантина.