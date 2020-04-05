Будьте осторожны: в Украине появились лжелотереи

Новости Украины:Из-за карантина украинские лотерейщики ушли в онлайн, и сразу же у них появились подражатели.

После закрытия физических точек продаж, лотерейщики находятся в поисках новых каналов для распространения лотерейных билетов офлайн. Прежде всего, сейчас работа идет в сторону развития онлайн-сервисов. Но где интернет, там и мошенники.

Как лотерейный рынок развивается во время карантина UBR.ua рассказал директор по маркетингу оператора государственных лотерей "М.С.Л." Павел Вайсеро.

Как изменилась бизнес-модель лотерей в Украине со времени закрытия физических точек и ухода страны на карантин?

На данный момент работаем в двух направлениях: развитие онлайн-сервисов и поиск новых каналов для распространения лотерейных билетов офлайн.

Также мы запустили новый сервис, который позволяет победителям розыгрышей получать выигрыши прямо на свой личный счет. Кроме того, мы уже достаточно давно дали возможность покупать билеты лотерей прямо у нас на сайте.

Безусловно, необходимость временно приостановить работу некоторых пунктов распространения лотерей, отразилась и на динамике продаж. Ведь любителям лотерей важен не только выигрыш. Выбор "того самого" билета, контакт с распространителем, возможность обсудить последние "лотерейные новости" - это все важная часть лотерейной культуры. Людям это нравится, они к такому привыкли.

Очень важно максимально сохранить этот канал продаж (естественно, с учетом тех ограничений, которые накладывает на бизнес режим карантина).

На данный момент, мы ведем переговоры с представителями сетей, которые во время карантина могут продолжать работу в штатном режиме (АЗС, супермаркеты и т.д.). При чем как всеукраинскими, так и локальными. В ближайшее время по этому поводу от нас будут официальные новости.

Кроме того, на базе офисов официальных территориальных представительств оператора государственных лотерей "М.С.Л." организована работа опорных пунктов, где можно получить выигрыш, приобрести билеты и т.д. Там, где от нас этого требует закон, работа пунктов распространения лотерей временно приостановлена.

Также карантин внес коррективы в сами лотереи. Например, частью "Лото-Забава" является телевизионный эфир. Попасть туда мог каждый участник лотереи, если приобретал билет со специальным конкурсом. Сейчас мы его временно приостановили – опять же, в целях безопасности участников и в связи с ограничением пассажирских перевозок.

Закрываются ли лотереи на время карантина? На сколько массово они переходят в онлайн и законна ли сейчас такая деятельность в Украине?

Ни о каком закрытии лотерей речь не идет – компания продолжает работу. Распространение лотерейных билетов онлайн абсолютно законно. Онлайн-продажи показывают рост. По некоторым продуктам – примерно на 25-27%.

Мы временно (в связи с требованиями режима карантина) приостановили работу некоторых пунктов распространения лотерейных билетов. Но лотереи продолжают проводиться.

В условиях карантина онлайн-продажи – это самый стабильный канал продаж. И самый безопасный. Ведь для онлайн-покупки не нужно лишний раз выходить на улицу, где гуляет коронавирус.

Естественно, мы будем развивать этот канал и увеличивать количество онлайн-продуктов.

Все лотерейные билеты наших лотерей занесены в Центральную систему оператора государственных лотерей "М.С.Л." (ту самую, благодаря которой государство имеет возможность нас контролировать).

То есть между бумажным и электронным билетом нет никакой разницы. Так что онлайн-лотереи абсолютно законны.

Не начали ли в сети появляться лжелотереи-мошенники, которые копируют сайты официальных игроков? Как отличить их?

Начали. При чем достаточно давно. Мы даже выступали с официальным заявлением по этому поводу.

Для того, чтобы уберечься от мошенников, важно помнить следующее:

В Украине осуществляют свою деятельность три лотерейных оператора: "М.С.Л.", "Патриот" и "УНЛ" (есть еще лицензия у "Ощадбанка", но лотереи он никогда не проводил). Никаких других лотерейных операторов нет;

Лотерейные операторы проводят только лотереи. То есть никаких ссылок на онлайн-казино, "залы игровых автоматов" и т.д. на их сайтах быть не может;

В случае, если есть какие-то сомнения, вы всегда можете связаться с оператором лотереи и задать все интересующие вопросы (кол-центр, онлайн-поддержка на сайте и по электронной почте).

Как сейчас дела обстоят за границей? Лучше ли развит там рынок онлайн лотерей?

За границей лотереи продаются повсеместно: и в продуктовых магазинах, и в табачных киосках и даже с лотков на улицах. Например, в Италии два лотерейных оператора располагают (помимо собственных пунктов распространения) сетью продаж из около 40 000 точек. Это и табачные киоски, и кафе, и точки распространения прессы, и т.д.

Если оператор временно вынужден приостановить работу собственной сети – у него все равно остаются альтернативные каналы продаж. У того же итальянского оператора Sisal табачные киоски (которые продолжают работать в карантин) – это примерно 50% сети распространения.

В то же время, меры, ограничения, которые накладывают европейские власти в связи с карантином, достаточно серьезные. Продажи все больше снижаются из-за ограничений в розничной торговле и, как правило, уменьшения количества людей на улице, так как "социальные контакты" сейчас рекомендуется ограничивать. И тут на выручку действительно приходит онлайн – в некоторых странах онлайн вообще стал единственным каналом распространения.