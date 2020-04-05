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"ArcelorMittal Кривой Рог" при выдаче спецпропусков провело карантинные меры

"ArcelorMittal Кривой Рог" при выдаче спецпропусков провело карантинные меры
00:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" при выдаче спецпропусков обеспечило соблюдение всех правил карантина.

Предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" в субботу, 4 апреля, во время выдачи спецпропусков сотрудникам обеспечило в помещении проведение дезинфекции и соблюдения всех правил в условиях карантина, сообщила пресс-служба предприятия.

"Принято решение выдавать спецпропуска централизованно в службе "Единого окна" предприятия 4 и 5 апреля с 8:00 и до 19:00. Для этого в субботу на работу вышли 25 специалистов "Единого окна", в помещение которого была обеспечена дезинфекция и соблюдение всех правил в условиях карантина. Для оптимизации процедуры сотрудникам предложили приходить за своим спецпропуском в зависимости от времени окончания и начала производственных смен", - говорится в официальном пресс-релизе компании.

Отмечается, что администрация "ArcelorMittal Кривой Рог" получила спецпропуска установленного образца вечером в пятницу, 3 апреля, и их выдача должна осуществляться индивидуально в руки каждому. Передача документа третьим лицам запрещена.

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"Предприятие оказалось в обстоятельствах, когда за два выходных дня, до 6 апреля, необходимо передать работникам 21 тысячу спецпропусков", - отметили в компании.

В компании сообщили, что выдача пропусков началась в субботу в 7:40 и продолжится в воскресенье, чтобы успеть раздать их всем сотрудникам до понедельника, когда в силу вступят новые ограничительные меры.

"Спустя 40 минут все присутствующие их получили и разошлись, освободив площадь. Дальнейшую выдачу бланков организовали по цехам, чтобы избежать скопления персонала. Таким образом администрация взяла на себя дополнительную ответственность, чтобы осуществлять выдачу спецпропусков через руководителей", - подчеркнули в компании.

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Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" и дочерних предприятий с 12.00 субботы получают спецпропуска у своих руководителей в цехах. В воскресенье они продолжат получать пропуска в цехах.

"Мы напоминаем о необходимости строго соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии COVID-19, беречь себя и своих близких в условиях ужесточения карантинных мер в Украине", - добавили в пресс-службе.

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Кривой Рог, ArcelorMittal Кривой Рог, Коронавирус, Covid-19.
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