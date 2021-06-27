Каждый день просит милостыню: в Харькове разоблачили молодую аферистку

В Харькове мужчина разоблачил аферистку, которая каждый день просила милостыню под видом пенсионерки.

Об этом сообщили в местном Телеграм-канале "Редпост. Новости Харькова".

Аферистку мужчина приметил на пересечении улицы Культуры и проспекта Науки.

Сообщалось, что женщина каждый день прикинувшись бабушкой просила милостыню.

Видео с места событий:

Напомним, что ранее в Киеве мошенники придумали новую схему развода доверчивых горожан, где оказалась замешана столичная власть, которой прикрывались аферисты.

18 июня в Киевской области мошенницы под видом служителей монастыря обманули 70-летнюю женщину, обокрав ее почти на 200 000 грн. Афера произошла с жительницей села Зеленый Яр Обуховского района.

30 мая в Киеве пожилая женщина, которая якобы лишилась пенсии, разводила прохожих на деньги.