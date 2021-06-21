"Ремонт по особым условиям": жителей Киева предупредили о новой хитрой афере. В чем опасность?

В Киеве мошенники придумали новую схему развода доверчивых горожан, где оказалась замешана столичная власть, которой прикрывались аферисты.

О ней рассказали на Facebook-странице Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева.

Так, неизвестные начали расклеивать на досках объявлений у подъездов домов объявления про замену квартирных окон и балконов, а также входных дверей в квартиры по программе экономического развития города. Как выяснилось, что эта информация не соответствует правде – данная программа не предполагает такие ремонтные работы.

"В Киеве действует программа экономического и социального развития на 2021 - 2023 годы, но в рамках этой программы не осуществляется и не может осуществляться замена квартирных окон, балконов и входных дверей в квартиры, ведь это собственность владельцев квартир и направлять бюджетные средства на такие работы нельзя!" - разъяснили в департаменте.

Более того, никакого подразделения под названием "Информбюро" в структуре департамента никогда не было и нет.

"Кто размещает такие объявления нам не известно. Итак, будьте бдительны, тщательно проверяйте всю информацию прежде, чем платить кому-то деньги за те или иные услуги! Не позволяйте себя обманывать", - добавили в ведомстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее аферисты действовали от имени президента Владимира Зеленского, о чем тот не преминул предупредить украинцев.