Вибух стався на цукровому заводі в Київській області, постраждали 5 осіб: подробиці (фото)

Паровий вибух стався на підприємстві в селищі Гребінки поблизу Білої Церкви

У неділю, 5 вересня, близько 16:00 стався паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки (Київська обл.).

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі України в Київській області на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У правоохоронному відомстві зазначили, що інформація про надзвичайну подію надійшла до них в Білоцерківське районне управління поліції від фельдшера "швидкої допомоги".

"За попередньою інформацією причиною аварії стала несправність одного з котлів", — йдеться в повідомленні.

Цукровий завод Цукровий завод Цукровий завод

В результаті НП постраждали п’ятеро людей. Двох із них госпіталізували в медустанову Києва. Ще трьох доставили в Білоцерківську міську лікарню № 2.

"Стан постраждалих в даний час не відомий", — відзначили в поліції.

Через деякий час в прокуратурі Київської області повідомили, що за фактом аварії на заводі розпочато кримінальне провадження.

"Кримінальне провадження відкрито за ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою)", — йдеться у поідомленні облпрокуратури.

Що ж до постраждалих, то у повідомленні відзначається, що "всі 5 співробітників заводу зазнали опіків різного ступеню тяжкості".

У відомстві також зазначили, що проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин НП.

Як повідомлялося, в місті Хуст Закарпатської області 21 серпня сталася вибух на одній з автозаправних станцій.