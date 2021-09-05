Взрыв произошел на сахарном заводе в Киевской области, пострадали 5 человек: подробности (фото)

Паровой взрыв произошел на предприятии в поселке Гребенки близ Белой Церкви

В воскресенье, 5 сентября, около 16:00 произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки (Киевская обл.).

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Киевской области на своей странице в соцсети Facebook.

В правоохранительном ведомстве отметили, что информация о ЧП поступила к ним в Белоцерковское районное управление полиции от фельдшера "скорой помощи".

"По предварительной информации причиной аварии стала неисправность одного из котлов", — говорится в сообщении.

Сахарный завод Сахарный завод Сахарный завод

В результате ЧП пострадали пять человек. Двоих из них госпитализировали в медучреждение Киева. Оставшихся троих доставили в Белоцерковскую горбольницу № 2.

"Состояние пострадавших в настоящее время не известно", — отметили в полиции.

Как сообщалось, в городе Хуст Закарпатской области 21 августа произошел взрыв на одной из автозаправочных станций.