Взрыв произошел на сахарном заводе в Киевской области, пострадали 5 человек: подробности (фото)
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Паровой взрыв произошел на предприятии в поселке Гребенки близ Белой Церкви
В воскресенье, 5 сентября, около 16:00 произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки (Киевская обл.).
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Киевской области на своей странице в соцсети Facebook.
В правоохранительном ведомстве отметили, что информация о ЧП поступила к ним в Белоцерковское районное управление полиции от фельдшера "скорой помощи".
"По предварительной информации причиной аварии стала неисправность одного из котлов", — говорится в сообщении.
В результате ЧП пострадали пять человек. Двоих из них госпитализировали в медучреждение Киева. Оставшихся троих доставили в Белоцерковскую горбольницу № 2.
"Состояние пострадавших в настоящее время не известно", — отметили в полиции.
Как сообщалось, в городе Хуст Закарпатской области 21 августа произошел взрыв на одной из автозаправочных станций.
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