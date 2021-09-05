Укр

Взрыв произошел на сахарном заводе в Киевской области, пострадали 5 человек: подробности (фото)

Автор
Д. Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Цех сахарного завода Новость обновлена 05 сентября 2021, 20:26
Цех сахарного завода

Паровой взрыв произошел на предприятии в поселке Гребенки близ Белой Церкви

В воскресенье, 5 сентября, около 16:00 произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки (Киевская обл.).

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Киевской области на своей странице в соцсети Facebook.

В правоохранительном ведомстве отметили, что информация о ЧП поступила к ним в Белоцерковское районное управление полиции от фельдшера "скорой помощи".

"По предварительной информации причиной аварии стала неисправность одного из котлов", — говорится в сообщении.

Сахарный завод
Сахарный завод
Сахарный завод
Сахарный завод
Сахарный завод
Сахарный завод

В результате ЧП пострадали пять человек. Двоих из них госпитализировали в медучреждение Киева. Оставшихся троих доставили в Белоцерковскую горбольницу № 2.

"Состояние пострадавших в настоящее время не известно", — отметили в полиции.

Как сообщалось, в городе Хуст Закарпатской области 21 августа произошел взрыв на одной из автозаправочных станций.

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