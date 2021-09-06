Могили замість грядок: ділки влаштували нелегальне кладовище в садовому кооперативі поблизу Львова

Директор громадської організації ховає людей прямо на ділянках садівників

Учасники садово-городнього кооперативу, розташованого недалеко від Львова, поскаржилися в правоохоронні органи через відкрите на їх землях нелегальне кладовище.

Про це повідомляє в понеділок, 6 вересня, Відділ комунікації поліції Львівської області.

У правоохоронному відомстві розповіли, що колективну заяву від учасників кооперативу про самовільне захоплення їх земель, розташованих в селі Рясне Львівського району, надійшло ще 26 серпня.

"За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома і погодження садівників, організував на їх земельних ділянках кладовище і проводить поховання померлих людей", — йдеться в інформації.

За даним фактом дізнавачі відділу поліції Львівського міськуправління відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців.

"Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в середині липня в Одеській області в селі Липецьке Подільського району проливні дощі розмили дорогу, де колись було кладовище, в результаті чого людські кістки лежали на поверхні і буквально під ногами відвідувачів.