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На окупованій Луганщині обірвався трос в шахті, є загиблі і постраждалі (відео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Частина гірників вижила у аварії. Новина оновлена 07 вересня 2021, 07:29
Частина гірників вижила у аварії.

Постраждалих в результаті аварії доставляють в лікарні.

На шахті "Червоний партизан", захопленій бойовиками "ЛНР", обірвалася кліть з шахтарями. Повідомляється про щонайменше дев’ять загиблих. Всього в кліті було 25 гірників.

Про це повідомляє Інтерфакс.

У шахті тривають роботи по деблокуванню шахтарів і тіл загиблих. Трагедія сталася шостого вересня близько 20:30. Обірвався канат в транспортній кабіні. У ній на момент обриву знаходилися 25 осіб. Точний стан шістнадцяти з них залишається невідомим, поки рятувальники і медики, які підпорядковуються окупантам, не закінчили роботи. Повідомляють, що до поверхні кліть не доїхала 200 метрів.

Перших гірників вже підняли на поверхню — з різними травмами їх доставили в медичні установи.

Шахта "Червоний партизан" знаходиться на окупованій території Луганської області в місті Червонопартизанськ (Вознесенівка після перейменування). Це крайня східна шахта України.

Раніше "Телеграф" писав про вибух газометанової суміші на шахті в Донецькій області, трагедія сталася більше місяця тому. За фактом вибуху було розпочато розслідування.

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