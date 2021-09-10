Херсонець втомився чекати шляховиків і сам намалював пішохідний перехід біля школи (відео)

Чоловік місяць чекав, поки комунальники намалюють "зебру" біля школи.

Житель Херсона Юрій Єфремов не в перший раз виконує за комунальників їх обов’язки. Раніше чоловік ремонтував ями на дорогах, а тепер взявся за розмітку біля школи.

Про це повідомляє місцевий телеканал "ВТВ Плюс".

Дорогу на вулиці Тираспольська відремонтували влітку, але розмітку — пішохідну "зебру" так і не завдали. За словами Юрія у нього в школі №30, що знаходиться через цю дорогу вчаться дві дочки. Він чекав, що розмітку відновлять на новому дорожньому полотні з початком навчального року, але цього не сталося.

Також він упевнений — зробить якісніше ніж дорожні робітники. Замість традиційної фарби використовує білий рідкий пластик з закріплювачем.

Така розмітка в тричі дорожче фарби, але служить близько чотирьох років. Щоб правильно нанести розмітку Юрій вивчав інформацію в Інтернеті і готувався два тижні.

Розмітку він зробив за нормативами — кожна смуга шириною в 50 см. У верхньому шарі — спеціальні скляні кульки, щоб вночі розмітку було видно.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові екоактивісти організували прибирання на місцевій річці — за 18 суботників з неї дістали понад 108 тонн сміття.