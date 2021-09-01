Рус

"Було б смішно, якби не було так брудно": активісти влаштували фотосесію в тоннах річкового сміття під Харковом

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
77
Жартівлива фотосесія екоактивістів з важливим змістом і закликом замислитися Новина оновлена 01 вересня 2021, 12:55
Жартівлива фотосесія екоактивістів з важливим змістом і закликом замислитися

Близько 40 активістів з Харківської області очистили 2 км річки від сміття, кількість якого просто шокує

Харківські активісти очистили річку Уди від тонн сміття, влаштувавши жартівливу фотосесію з девізом "Було б смішно, якби не було так брудно".

Як повідомив на своїй сторінці в "Фейсбуці" організатор акції — екоактивіст Артем Приходько, з травня-місяця разом з друзями (близько 40 осіб) вони щосуботи їздили до річки Уди, яка була завалена сміттям. За 18 таких суботників вдалося очистити від пластику, скляних пляшок, шприців і багато чого іншого близько 2-х кілометрів річки. Масштаб "сміттєвих островів" вражає: екоактивісти зібрали понад 108 тонн відходів, в яких влаштували фотосесію для залучення уваги.

Артем з посмішкою ліг на матрац, ніби плаваючи в річці зі сміття, якому немає ні кінця, ні краю. Правда, фотосесію зробили аж ніяк не заради гумору, а щоб привернути увагу людей до цієї проблеми.

І дійсно, в коментарях інтернет-користувачі пишуть, що навіть не здогадувалися, що в річці може бути стільки всього, і закликають людство задуматися про масштаби проблеми.

Нагадаємо, в Тілігульському лимані, що розділяє Одеську і Миколаївську області, масово гине риба. Екологи пов’язують це з будівництвом дамби.

Зеленський 1 вересня залишається в США з робочим візитом
Політика
Зеленський в США представив "План трансформації України" на 7,5 трильйонів: у чому його суть
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський 1 вересня залишається в США з робочим візитом
Зеленський в США представив "План трансформації України" на 7,5 трильйонів: у чому його суть
Дата публікації
Категорія
Підписання договору між Міністерствами оборони.
Україна і США підписали ряд угод в оборонній і космічній сферах: подробиці
Дата публікації
Категорія
Місце злочину в Рівному
У Рівному брати-близнюки мало не вбили незнайому жінку: всі подробиці історії та відео нападу (18+)
Дата публікації
Категорія
Javelin
У США помітили "значні прогалини" в оборонних можливостях України і пообіцяли ракети Javelin
Дата публікації
Категорія
Через навчання на кордоні українські військові будуть в повній бойовій готовності
Кремль отримав заряд впевненості і може знову вдарити по Україні, — ветеран АТО