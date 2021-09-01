"Было бы смешно, если бы не было так грязно": активисты устроили фотосессию в тоннах речного мусора под Харьковом

Около 40 активистов из Харьковской области очистили 2 км реки от мусора, количество которого просто шокирует

Харьковские активисты очистили реку Уды от тонн мусора, устроив шуточную фотосессию с девизом "Было бы смешно, если бы не было так грязно".

Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" организатор акции — экоактивист Артем Приходько, с мая-месяца вместе с друзьями (около 40 человек) они каждую субботу ездили к реке Уды, которая была завалена мусором. Ребятам за 18 таких субботников удалось очистить от пластика, стеклянных бутылок, шприцов и многого другого около 2-х километров реки. Масштаб "мусорных островов" впечатляет: экоактивисты собрали более 108 тонн отходов, в которых устроили фотосессию для привлечения внимания.

Артем с улыбкой улегся на матрас, будто плавая в реке из мусора, которому нет ни конца, ни краю. Правда, фотосессию сделали отнюдь не ради юмора, а чтобы привлечь внимание людей к данной проблеме.

И действительно, в комментариях интернет-пользователи пишут, что даже не догадывались, что в реке может быть столько всего, и призывают человечество задуматься о масштабах проблемы.

Напомним, в Тилигульском лимане, разделяющем Одесскую и Николаевскую области, массово гибнет рыба. Экологи связывают это со строительством дамбы.