"Было бы смешно, если бы не было так грязно": активисты устроили фотосессию в тоннах речного мусора под Харьковом
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Около 40 активистов из Харьковской области очистили 2 км реки от мусора, количество которого просто шокирует
Харьковские активисты очистили реку Уды от тонн мусора, устроив шуточную фотосессию с девизом "Было бы смешно, если бы не было так грязно".
Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" организатор акции — экоактивист Артем Приходько, с мая-месяца вместе с друзьями (около 40 человек) они каждую субботу ездили к реке Уды, которая была завалена мусором. Ребятам за 18 таких субботников удалось очистить от пластика, стеклянных бутылок, шприцов и многого другого около 2-х километров реки. Масштаб "мусорных островов" впечатляет: экоактивисты собрали более 108 тонн отходов, в которых устроили фотосессию для привлечения внимания.
Артем с улыбкой улегся на матрас, будто плавая в реке из мусора, которому нет ни конца, ни краю. Правда, фотосессию сделали отнюдь не ради юмора, а чтобы привлечь внимание людей к данной проблеме.
И действительно, в комментариях интернет-пользователи пишут, что даже не догадывались, что в реке может быть столько всего, и призывают человечество задуматься о масштабах проблемы.
Напомним, в Тилигульском лимане, разделяющем Одесскую и Николаевскую области, массово гибнет рыба. Экологи связывают это со строительством дамбы.
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