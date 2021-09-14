Людям зі слабкими нервами не дивитися: у Херсоні фермери безжісно знищують кавуни (відео)

Вирощування баштанних невигідне для виробників.

У Херсонській області фермери після значного падіння цін на кавуни почали їх викидати на поля.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ху**ый Херсон".

В мережі зʼявилося відео із села у Скадовському районі Херсонської області, на якому видно, як фермери викидають із вантажівки кавуни.

Роблять це вони прямо біля дороги і скидають баштанні із причепа вантажного автомобіля.

Кавуни в результаті падіння розбивають. На відео можна побачити, що їх там уже доволі багато.

Дії фермерів можна пояснити тим, що вартість баштанних зараз все одно мізерна, тому їх не шкода викидати для удобрення полів, щоб потім знову отримати хороші врожаї.

Нагадуємо, що наприкінці серпня ціна на кавуни впала у 15 разів у порівнянні з тою, яка була на початку сезону. Вже тоді люди, котрі вирощують баштанні, сказали, що їм немає сенсу збирати і продавати урожай.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в середині серпня фермер із Херсонської області записав та оприлюднив відео, на якому поскаржився на величезну різницю вартості кавунів у різних областях України. За його словами, ціна баштанних в Одесі у 10-12 разів вища, ніж у виробників.