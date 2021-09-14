Збиралася поїхати до Києва: у Полтавській області майже місяць шукають зниклу дівчину (фото)

Поліція просить допомогти з пошуками зниклої дівчини.

У Полтавській області майже місяць тому зникла дівчина 1999 року народження. Її пошуки поки не дали результатів.

Прохання про допомогу в пошуках оприлюднила пресслужба місцевої поліції.

Сніжана Грищук вранці 20 серпня покинула будинок і виїхала в невідомому напрямку, після чого перестала виходити на зв’язок.

Дівчина є уродженкою села Сахновщина, що в Машівській територіальній громаді.

З приміт вказуються зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, русяве волосся і родимка на лівій щоці.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про її місце знаходження поліція просить звернутися за номерами телефону: 0505483624, (05364) 9-12-02 або "102".

Сніжана Грищук

Остання запис дівчини на сторінці в Фейсбук була зроблена ще в травні. Крім того, варто відзначити, що у неї в профілі розміщено не так вже й багато фотографій.

Фото зі сторінки Сніжани Грищук

Як повідомлялося раніше, в липні в Харкові під час катання на катамарані зірвалася в воду і зникла 18-річна дівчина. Лише на початку серпня її тіло було виявлено волонтерами.