Збиралася поїхати до Києва: у Полтавській області майже місяць шукають зниклу дівчину (фото)
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Поліція просить допомогти з пошуками зниклої дівчини.
У Полтавській області майже місяць тому зникла дівчина 1999 року народження. Її пошуки поки не дали результатів.
Прохання про допомогу в пошуках оприлюднила пресслужба місцевої поліції.
Сніжана Грищук вранці 20 серпня покинула будинок і виїхала в невідомому напрямку, після чого перестала виходити на зв’язок.
Дівчина є уродженкою села Сахновщина, що в Машівській територіальній громаді.
З приміт вказуються зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, русяве волосся і родимка на лівій щоці.
Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про її місце знаходження поліція просить звернутися за номерами телефону: 0505483624, (05364) 9-12-02 або "102".
Остання запис дівчини на сторінці в Фейсбук була зроблена ще в травні. Крім того, варто відзначити, що у неї в профілі розміщено не так вже й багато фотографій.
Як повідомлялося раніше, в липні в Харкові під час катання на катамарані зірвалася в воду і зникла 18-річна дівчина. Лише на початку серпня її тіло було виявлено волонтерами.
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