Укр

Собиралась уехать в Киев: в Полтавской области почти месяц ищут исчезнувшую девушку (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Снежана Грищук Новость обновлена 14 сентября 2021, 20:42
Снежана Грищук

Полиция просит помочь с поисками пропавшей девушки.

В Полтавской области почти месяц назад исчезла девушка 1999 года рождения. Ее поиски пока не дали результатов.

Просьбу о помощи в поисках обнародовала пресс-служба местной полиции.

Снежана Грищук утром 20 августа покинула дом и уехала в неизвестном направлении, после чего перестала выходить на связь.

Девушка является уроженкой села Сахновщина, что в Машевской территориальной общине.

Из примет указываются рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и родинка на левой щеке.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее месте нахождения полиция просит обратиться по номерам телефона: 0505483624, (05364) 9-12-02 или "102".

Снежана Грищук
Снежана Грищук

Последняя запись девушки на странице в Фейсбук была сделана еще в мае. Кроме того, стоит отметить, что у нее в профиле размещено не так уж и много фотографий.

Фото со страницы Снежаны Грищук
Фото со страницы Снежаны Грищук

Как сообщалось ранее, в июле в Харькове во время катания на катамаране сорвалась в воду и исчезла 18-летняя девушка. Лишь в начале августа ее тело было обнаружено волонтерами.

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