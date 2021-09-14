Собиралась уехать в Киев: в Полтавской области почти месяц ищут исчезнувшую девушку (фото)
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Полиция просит помочь с поисками пропавшей девушки.
В Полтавской области почти месяц назад исчезла девушка 1999 года рождения. Ее поиски пока не дали результатов.
Просьбу о помощи в поисках обнародовала пресс-служба местной полиции.
Снежана Грищук утром 20 августа покинула дом и уехала в неизвестном направлении, после чего перестала выходить на связь.
Девушка является уроженкой села Сахновщина, что в Машевской территориальной общине.
Из примет указываются рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и родинка на левой щеке.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее месте нахождения полиция просит обратиться по номерам телефона: 0505483624, (05364) 9-12-02 или "102".
Последняя запись девушки на странице в Фейсбук была сделана еще в мае. Кроме того, стоит отметить, что у нее в профиле размещено не так уж и много фотографий.
Как сообщалось ранее, в июле в Харькове во время катания на катамаране сорвалась в воду и исчезла 18-летняя девушка. Лишь в начале августа ее тело было обнаружено волонтерами.
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