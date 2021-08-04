На третью неделю поисков в Харьковской области нашли утонувшую девушку с татуировкой розы

В Харькове спустя неделю поисков нашли мертвой девушку с татуировкой розы Викторию Лукашову, которая пропала 18 июля после катания на катамаране. Ее тело всплыло на Вяловском водохранилище.

Об этом в среду, 4 августа, сообщил местный Telegram-канал "ТРУХА".

В сообщении говорится, что тело Лукашовой всплыло буквально полчаса назад и на данный момент на место выехали волонтеры, которые были задействованы в поисках пропавшей.

Напомним, что последний раз Викторию Лукашову 1999 года рождения видели 18 июля на базе отдыха в компании восьми человек. Девушка с товарищами каталась на катамаранах и в какой-то момент бесследно исчезла. Очевидцы говорят, что Лукашова не удержалась и упала в воду.

После пропажи "девушку с татуировкой розы" два дня искали водолазы и группа волонтеров, но до сегодняшнего дня, 4 августа, найти ее не удавалось.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в жестоком убийстве маленькой девочки на Харьковщине подозревают несовершеннолетнего соседа-живодера.