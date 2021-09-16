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У полтавській школі померла 10-річна дівчинка: їй стало погано на уроці фізкультури

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Швидка відвезла дитину в найближчу лікарню Новина оновлена 16 вересня 2021, 12:00
Швидка відвезла дитину в найближчу лікарню

Трагедією закінчилася середа, 15 вересня в полтавському ліцеї №33.

Десятирічній учениці на уроці фізкультури стало погано. Її врятувати не вдалося, не дивлячись на зусилля медиків і госпіталізацію.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі області.

Медиків в ліцей викликали близько 16:00. На момент прибуття бригади швидкої першу допомогу дівчинці надавали шкільна медсестра і викладач фізкультури. Згідно з інформацією ЗМІ, коли бригада приїхала на виклик — дівчинка була жива, але без свідомості. Попередньо — в стані клінічної смерті. Її госпіталізували в першу міську лікарню, але попри всі зусилля медиків дитина померла через пів години.

У школі повідомили, що у дитини не було протипоказань до занять фізкультурою. Під час того, як їй стало погано, брала участь в тренуванні на футбольну тему — діти обводили м’яч навколо фішок.

В Україні в останні дні сталося кілька випадків смерті дітей з нез’ясованих причин. Так, у неділю в таборі під Києвом помер 12-річний Павло Теровець. Хлопчика виховував батько-інвалід і дитина раніше не скаржилася на самопочуття.

Мало не закінчився трагедією навчальний день в запорізькій гімназії №8 в першу п’ятницю учбового року. Як писав "Телеграф", 14-річний хлопчик також пережив клінічну смерть на уроці, але його вдалося реанімувати.

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