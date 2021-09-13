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У дитячому таборі "Артек" під Києвом померла дитина: всі подробиці

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Ілюстративне фото Новина оновлена 13 вересня 2021, 19:19
Ілюстративне фото

У таборі кажуть, що хлопець на самопочуття не скаржився.

У таборі "Артек", що в Пущі-Водиці в Києві, при загадкових обставинах помер 12-річний Павло Теровець з Кропивницького.

Як пише "Точка доступу", пригода сталася в неділю, 12 вересня.

Відзначається, що близько 12:40 медсестра табору помітила, що хлопчик знаходиться в несвідомому стані, викликала лікарів і відразу кинулася йому на допомогу.

Медики, що приїхали на місце, спробували реанімувати хлопця, однак уже близько 13:20 повідомили про смерть.

В "Артеку" кажуть, що хлопчик під час перебування в таборі на самопочуття не скаржився і не стали міркувати про можливі причини смерті, запропонувавши почекати офіційних результатів від лікарів.

12-річний Павло перебував у таборі з 3 вересня. Очікувалося, що там він пробуде 21 день.

Хлопчика виховував батько, інвалід другої групи, він вже відправився до Києва. Судячи за даними з його сторінки, чоловік продавав квіти, а син часто йому допомагав в цьому. При цьому, очевидно, що сім’я часто потребувала грошової допомоги.

Похорони заплановано на 14 вересня.

Як повідомлялося раніше, в Чорноморську через укус кліща семикласник опинився в реанімації з гострим менінгоенцефалітом. Хлопчика паралізувало, а лікарі кажуть, що лікування буде тривалим.

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