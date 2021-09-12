На Одещині дитина потрапила у реанімацію з набряком мозку та паралічем після укусу кліща

Хлопчику поставили діагноз гострий менінгоенцефаліт

У місті Чорноморськ Одеської області учень сьомого класу опинився у реанімації з гострим менінгоенцефалітом, який розвинувся внаслідок укусу кліща. Дитину паралізувало.

Про це повідомила місцева жителька Анна Гуменна на власній сторінці у Facebook.

За словами жінки, у реанімацію потрапив учень Олександрівської ЗОШ. Його госпіталізували у важкому стані. Хлопчику діагностували набряк мозку та параліч, а лікарі кажуть, що лікування буде тривалим і складним.

Крім того, зазначила Анна Гуменна, сім’я має важкий матеріальний стан після смерті матері хлопчика внаслідок важкої хвороби. Тому небайдужих людей просять відгукнутися та допомогти.

До допису також додається довідка 12-річного хлопчика з діагнозом гострий менінгоенцефаліт.

У Чорноморську хлопчика паралізувало після укусу кліща

Варто зазначити, що кліщовий енцефаліт — гостре вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і може призводити до інвалідності та навіть смерті. Цей вірус зберігається та розмножується в організмі переносника — іксодового кліща на всіх стадіях його розвитку. У організм людини хвороба передається під час його присмоктування до тіла. Крім того, іксодові кліщі переносять бореліоз (хвороба Лайма) та хворобу Міямото.

Як вберегтися від кліщів?

З приходом осені сезонна активність кліщів активізувалася, у зв’язку з чим почастішали випадки важких ускладнень після їх укусів людей. За даними МОЗ, кліща можна "вчепити" не тільки у лісі, але й у траві парку чи сквера, на будь-якому газоні. Укус кліща для людини майже невідчутний, адже тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус.

Для того, щоб уникнути важких наслідків від кліщів дотримуйтеся наступних правил:

на прогулянку у ліс, чи парк, одягайте закритий одяг (штани, кофту на довгий рука) бажано світлого кольору та закрите взуття;

користуйтеся спецзасобом від кліщів (аерозоль, мазь);

під час прогулянки уникайте високої трави — там кліщів найбільше;

оглядайте себе та своїх близьких кожнів дві години на предмет наявності кліщів на одязі та тілі;

одразу після повернення додому огляньте себе та близьких при доброму освітленні, а увесь одяг, який одягали на прогулянку ретельно почистіть та виперіть.

Як себе оглянути на наявність кліщів?

МОЗ рекомендує починає огляд з п’ят до голови. Спочатку подивіться усі незахищені місця — лінія шкарпеток, підколінки, пах, верхня лінія білизни, шия, зона за вухами та голова.

Волосся на голові слід ретельно прощупати пальцями, а якщо виявили щось підозріле, попросіть близьких подивитись, чи то не кліщ.

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