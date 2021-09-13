В детском лагере "Артек" под Киевом умер ребенок: все подробности

В лагере говорят, что ребенок на самочувствие не жаловался.

В лагере "Артек", что в Пуще-Водице в Киеве, при загадочных обстоятельствах умер 12-летний Павел Теровец из Кропивницкого.

Как пишет "Точка доступа", происшествие произошло в воскресенье, 12 сентября.

Отмечается, что около 12:40 медсестра лагеря заметила, что мальчик находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей и сразу бросилась ему на помощь.

Приехавшие на место медики попытались реанимировать парня, однако уже около 13:20 сообщили о смерти.

В "Артеке" говорят, что мальчик во время пребывания в лагере на самочувствие не жаловался и не стали рассуждать о возможных причинах смерти, предложив подождать официальных результатов от врачей.

12-летний Павел находился в лагере с 3 сентября. Ожидалось, что там он пробудет 21 день.

Мальчика воспитывал отец, инвалид второй группы, он уже отправился в Киев. Судя по данным с его страницы, мужчина продавал цветы, а сын часто ему помогал в этом. При этом, очевидно, что семья часто нуждалась в денежной помощи.

Похороны запланированы на 14 сентября.

Как сообщалось ранее, в Черноморске из-за укуса клеща семиклассник оказался в реанимации с острым менингоэнцефалитом. Мальчика парализовало, а врачи говорят, что лечение будет долгим.