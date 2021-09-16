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Онлайну не буде: у Київській області закриють школи, де вакцинувалися менше 80% персоналу

Автор
Анна Дворовенко
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У Київській області школи з 20 вересня можуть закрити на карантин Новина оновлена 16 вересня 2021, 23:10
У Київській області школи з 20 вересня можуть закрити на карантин

Покращити ситуацію можна до 20 вересня

У Київській області при переході у "жовту" зону епідемічної небезпеки закриють школи, де вакциновано менше 80% працівників. У викладачів та персоналу є час до 20 вересня, аби виправити ситуацію.

Про це у четвер, 16 вересня, заявив глава Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Василь Володін.

За його словами, Київська область, школи зокрема, цього року зможуть повноцінно працювати навіть при посиленні карантину, однак для цього необхідно вакцинувати 80% працівників. При цьому він зазначив, що часу у працівників шкіл є до 20 вересня, адже тоді Україна перейде у "жовту" зону карантину і карантинні обмеження посилять.

"Якщо ж до 20 вересня цього не буде зроблено, школу зачинять. Онлайну більше не буде", – підкреслив голова адміністрації.

Володін зазначив, що посилення обмежень та закриття шкіл з невакцинованим персоналом — це вимушена міра, адже у Київській області стрімко зростає кількість хворих на коронавірус та росте число госпіталізацій.

"Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх – і соціальної сфери, і бізнесу. До того ж щеплення зараз – це єдиний спосіб захиститись від хвороби. Тож сподіваюсь, що свідоме ставлення до свого здоров’я все ж візьме верх", — додав голова КОДА.

Варто зазначити, що у Київській області освіти отримали 62 987 щеплень. При цьому 27 538 вчителів регіону завершили повний курс вакцинації.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Закарпатська область з наступного тижня перейде у "жовту" зону карантину через суттєве погіршення ситуації з коронавірусом у регіоні — школи, садочки та вузи з невакцинованим персоналом (менше 80%) закриють.

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