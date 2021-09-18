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Змінив ім’я та прізвище, аби не платити аліменти: батьку двох дітей не вдалося сховатися від суду

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Батько двох дітей не хотів платити їм алементи Новина оновлена 18 вересня 2021, 13:15
Батько двох дітей не хотів платити їм алементи

Чоловіку таки довелося заплатити величезний борг.

У Запоріжжі чоловік змінив імʼя та прізвище, щоб не сплачувати аліменти на двох дітей сумою 6 тисяч гривень в місяць, проте його викрили.

Про це в суботу, 17 вересня, повідомляє Telegram-канал "Запоріжжя | ХЗП".

Батько двох дітей після розлучення з їхньою матірʼю сподівався уникнути грошових виплат, призначених судом, проте йому не вдалося приховатися навіть після того, як він змінив імʼя та прізвище.

У Шевченківському відділі держслужби під час виконання рішення суду помітили, що дані чоловіка змінилися. В результаті цього нові відомості про порушника підтвердили і знову ж таки внесли до реєстру боржників. Окрім того, ще й наклали арешт на всі рахунки неплатника аліментів. Також йому заборонили використовувати зброю, їздити на авто і перетинати кордон.

В результаті того, що чоловіку заборонили виїжджати за межі країни, він був зобовʼязаний заплатити величезний борг у сумі майже 337,5 тисячі гривень. Також він мусив віддати 39 тисяч штрафу і заплатити майже 33,5 тис. грн за виконавчий збір.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 15 вересня у Глухові Сумської області 50-річний чоловік забирав свого із дитячого садочка і задушив його пакетом по дорозі додому.

Теги:
#Штраф #Шахрай #Борг #Запоріжжя #Аліменти
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