Сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты: отцу двоих детей не удалось скрыться от суда

Мужчине все таки пришлось заплатить огромный долг.

В Запорожье мужчина изменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты на двоих детей суммой 6 тысяч гривен в месяц, однако его разоблачили.

Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает Telegram-канал "Запорожье | ХЗП".

Отец двоих детей после развода с их матерью надеялся избежать денежных выплат, назначенных судом, однако ему не удалось скрыться даже после того, как он сменил имя и фамилию.

В Шевченковском отделе госслужбы при исполнении решения суда заметили, что данные мужчины изменились. В результате этого новые сведения о нарушителе подтвердили и опять же внесли в реестр должников. Кроме того, еще и наложили арест на все счета неплательщика алиментов. Также ему запретили использовать оружие, ездить на авто и пересекать границу.

В результате того, что мужчине запретили выезжать за пределы страны, он был обязан заплатить огромный долг в сумме почти 337,5 тысячи гривен. Также он должен отдать 39 тысяч штрафа и заплатить почти 33,5 тыс. грн за исполнительный сбор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 сентября в Глухове Сумской области 50-летний мужчина забирал своего сына из детского сада и задушил его пакетом по дороге домой.