Зв'язав руки, надів пакет на голову і замотав скотчем: батько вбив трирічного хлопчика на Сумщині

Чому діти страждають від найближчих людей?

Абсолютно дика історія трапилася 15 вересня в Глухові Сумської області. Там 50-річний чоловік забрав ввечері з дитячого саду свого синочка, але вдома вони в цей вечір не з’явилися. А вранці наступного дня з’ясувалося, що тато свою дитину вбив.

Журналістам центральних телеканалів директор НВК №4 Елла Гурець пояснила, що все було як завжди: Альоша чекав тата, який в основному привозив його в дитсадок і забирав, обняв його і поцілував. Потім вони сіли на велосипед і поїхали.

Через дві години в місцеве відділення поліції звернулася мама дитини, повідомивши, що чоловік має певні психічні розлади і через це вона побоюється за долю маленького сина.

Поліцейські відразу почали пошуки зниклих: разом з сусідами сім’ї та іншими небайдужими громадянами прочісували вулиці міста, опитували можливих свідків, переглядали відео з камер відеоспостереження. Орієнтування з описом зниклих були розіслані всім територіальним підрозділам поліції області, фотографії батька і сина були розміщені на місцевих сайтах і у пабліках.

У Глухові шукали 3-річного Альошу, опублікувавши фото дитини

І тільки близько 8-ої години ранку чоловіка побачили за містом, він йшов в напрямку траси Київ-Москва — без дитини. У скоєному чоловік зізнався не відразу. Але потім повідомив правоохоронцям, що він убив свого сина і показав місце злочину в лісосмузі в 1,5 кілометрах від Глухова.

Батька затримали — дитини при ньому не було Батька затримали — дитини при ньому не було Батька затримали — дитини при ньому не було

-Хлопчика знайшли вже мертвим: батько зв’язав йому руки і надів пакет на голову, замотавши його скотчем, через що дитина задихнулася, — пояснив "Телеграфу" начальник відділу комунікації сумського поліцейського главку Володимир Крупецьких. — Свій вчинок він пояснив тим, що помстився цьому синові за те, що він двічі мало не скалічив молодшого брата, якому трохи більше року. Мало не розбив йому голову. І це рішення у чоловіка назріло давно — ще рік тому він хотів вивезти хлопчика в лісопосадку і залишити його там, але не зробив цього.

Тіло хлопчика виявили в посадці

За словами сусідки, які наводять ЗМІ, чоловік страждає на олігофренію та, нібито, періодично з цього приводу проходить лікування. "Це відомо зі слів матері загиблого хлопчика, але у нас поки немає таких офіційних даних, — пояснив Крупецьких. — Справа в тому, що цей громадянин приїхав на Сумщину 6 років тому, і свою медичну картку знищив. Він сам всім говорив, що хворий, і що у нього III група інвалідності, а з якої причини — невідомо. Слідством будуть призначені експертизи, в тому числі і психіатрична. Ну а ті, хто його знає, характеризують чоловіка позитивно".

"Олігофренія (розумова відсталість) — це вроджене або набуте в перші три роки життя захворювання, яке характеризується недорозвиненістю психіки і, особливо, інтелекту" — так коротко пояснюється це захворювання медиками.

В даний час зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом слідчі відділу поліції № 1 (м. Глухів) відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. 17 вересня чоловікові пред’явлено звинувачення.

Для мами хлопчика це друга страшна трагедія в житті. Сусіди розповіли журналістам, що у неї ще є двоє старших дітей від попереднього шлюбу. А кілька років тому на її очах в озері потонув 10-річний син. Через таке потрясіння жінка лікувалася, а коли зустріла цього Сергія, вони офіційно розписалися і у них народилося ще двоє дітей.

Альоші на наступний день мало виповнитися 4 роки. Якщо його батька визнають осудним, йому загрожує позбавлення волі на термін від 10-ти до 15 років аж до довічного ув’язнення.

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А ввечері 16 вересня вже ридала молода мама в Запоріжжі — її доньку, якій всього 1 рік і 3 місяці, викрали невідомі люди в масках і відвезли в невідомому напрямку. Правда, як помітила її мати і бабуся викраденої дівчинки, яка гуляла з дитиною в колясці, викрадення було скоєно її зятем, тобто, батьком дівчинки.

- 16 вересня о 19:11 до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції по спецлінії "102" надійшло повідомлення від жительки вулиці Комарова, 1995 року народження, про те, що у дворі її будинку батько дитини і її законний чоловік 1996 року народження вихопив з дитячої коляски їх спільну дитину і поїхав на автомобілі в невідомому напрямку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. У дію було введено поліцейську операцію "Перехоплення". В даний час встановлюється місцезнаходження дитини, — так прокоментували цю подію в запорізькому обласному главку Нацполіціі.

Як пояснили в поліції, батько дитини спілкується з матір’ю, виходить на зв’язок. Вони ведуть переговори з приводу подальшого спільного проживання. Тобто, вони не розлучені, і чоловік має рівні з дружиною юридичні права на дитину. Тому, ймовірно, ніяких санкцій відносно нього не прийматимуть — якщо, звичайно, нічого не загрожуватиме життю і здоров’ю дівчинки.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі жінка намагалася вбити себе і дитину.