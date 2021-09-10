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У Дніпрі жінка намагалася вбити себе і дитину - однорічний малюк смертельний укол не пережив

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Мати дала сину смертельний укол Новина оновлена 10 вересня 2021, 13:15
Мати дала сину смертельний укол

Бабуся хлопчика намагалася його реанімувати.

У місті Дніпро 39-річна матір дитини віком 1 рік 7 місяців вирішила покінчити життя самогубством, тому вколола сильнодіючі ліки собі та маленькому сину. 

Про це в пʼятницю, 10 вересня, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Повідомлення про трагедію правоохоронці отримали в четвер , 9 вересня, від працівників місцевого медичного закладу.

Постраждалого хлопчика направили в лікарню з гострим отруєнням лікарськими препаратами. Медикам так і не вдалося врятували дитину і вона померла. Що стосується матері, котра зробила смертельний укол, наразі вона перебуває на лікарняному ліжку.

Першою, хто дізнався про інцидент, стала бабуся померлого хлопчика, котра прийшла додому і побачила дитину та матір без свідомості. Поруч вона знайшла передсмертну записку, а також залишки від медикаментів. Жінка викликала швидку допомогу та намагалася врятувати хлопчика, проте він все таки помер у лікарні. 

Слідчі місцевого відділення поліції №4 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).  

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 6 вересня у Полтаві 19-річна дівчина прийшла у школу, де навчалася, та поранила з арбалету двох вчителів.

Нагадуємо, що наприкінці серпня у Рівному двоє братів-близнюків ледь не вбили жінку, адже хотіли дізнатися, що відчуває людина після удару ножем.

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