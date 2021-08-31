У Рівному брати-близнюки мало не вбили незнайому жінку: всі подробиці історії та відео нападу (18+)

Підлітки кажуть, що хотіли дізнатися, що відчуває людина після удару ножем.

У Рівному два брата близнюка вранці напали на невідому жінку, а один з них кілька разів ударив її ножем.

Про це інформує прес-служба поліції області.

Пригода сталася близько дев’ятої години ранку біля вулиці Чорновола.

Як видно на кадрах, що з’явилися в мережі, підлітки проходили повз жінки, а потім один з них розвернувся і завдав їй серію ударів в спину. Після цього вони втекли з місця злочину додому.

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Поліція розшукала малолітніх злочинців дуже швидко. Ними виявилися двоє 15-річних місцевих жителів.

Підлітки напали на жінку в Рівному

За їх словами, вони грали в комп’ютерні ігри і дивилися мультфільми, в яких присутні елементи жорстокості. Після цього вони вирішили подивитися, що насправді відчуває людина після удару ножем.

Проти нападника відкрили кримінальну справу за ч.4 статті 296, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Інший брат поки проходить у справі, як свідок. З ними проведуть роботу фахівці, щоб оцінити їхній психологічний стан.

42-річну жінку з трьома непроникаючими колото-різаними ранами спини доставили в лікарню.

Як повідомлялося раніше, 29 серпня п’яний чоловік в Житомирській області серед білого дня вдарив незнайому жінку ножем в шию, від чого та померла. Свої мотиви злочинець пояснити не зміг.