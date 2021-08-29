Приехала устроиться на работу: на Житомирщине женщину зарезали в центре города средь бела дня
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Преступника удалось найти благодаря записям с камер наблюдения.
В Житомирской области пьяный мужчина убил незнакомую женщину на улице и ушел с места происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.
Происшествие произошло 28 августа в Новограде-Волынском. Предварительно установлено, что 48-летняя жительница одного из сел области приехала в город в поисках работы.
Она ждала своего работодателя в парковой аллее, когда к ней подошел незнакомый мужчина, ткнул ей острым предметом в шею и пошел далее.
Правоохранители проверили записи с находящихся рядом камер наблюдения и оперативно выявили преступника, поскольку тот мог составлять опасность для других людей.
Задержанным оказался 31-летний местный житель. Он находился в нетрезвом состоянии, с женщиной знаком не был и мотивы своего поступка объяснить не смог. При нем выявили и необходимые вещественные доказательства преступления.
Устанавливаются все детали происшествия, а мужчине за содеянное теперь может грозить от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, недавно в Черкассах в больницу доставили растерзанного собаками шестилетнего мальчика со следами пыток на теле. Позже было установлено, что его бабушка, у которой он тогда пребывал, неоднократно становилась фигуранткой уголовных дел.
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