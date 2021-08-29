Приехала устроиться на работу: на Житомирщине женщину зарезали в центре города средь бела дня

Преступника удалось найти благодаря записям с камер наблюдения.

В Житомирской области пьяный мужчина убил незнакомую женщину на улице и ушел с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.

Происшествие произошло 28 августа в Новограде-Волынском. Предварительно установлено, что 48-летняя жительница одного из сел области приехала в город в поисках работы.

Она ждала своего работодателя в парковой аллее, когда к ней подошел незнакомый мужчина, ткнул ей острым предметом в шею и пошел далее.

Правоохранители проверили записи с находящихся рядом камер наблюдения и оперативно выявили преступника, поскольку тот мог составлять опасность для других людей.

Задержанным оказался 31-летний местный житель. Он находился в нетрезвом состоянии, с женщиной знаком не был и мотивы своего поступка объяснить не смог. При нем выявили и необходимые вещественные доказательства преступления.

Устанавливаются все детали происшествия, а мужчине за содеянное теперь может грозить от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Убийство женщины в Новоград-Волынском

Как сообщалось ранее, недавно в Черкассах в больницу доставили растерзанного собаками шестилетнего мальчика со следами пыток на теле. Позже было установлено, что его бабушка, у которой он тогда пребывал, неоднократно становилась фигуранткой уголовных дел.