Приїхала влаштуватися на роботу: на Житомирщині жінку зарізали в центрі міста серед білого дня

Злочинця вдалося знайти завдяки записам з камер спостереження.

В Житомирській області п’яний чоловік убив незнайому жінку на вулиці і пішов з місця події.

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирщини.

Пригода сталася 28 серпня в Новограді-Волинському. Попередньо встановлено, що 48-річна мешканка одного з сіл області приїхала в місто в пошуках роботи.

Вона чекала свого роботодавця в парковій алеї, коли до неї підійшов незнайомий чоловік, тицьнув їй гострим предметом в шию і пішов далі.

Правоохоронці перевірили записи з камер спостереження і оперативно виявили злочинця, оскільки той міг становити небезпеку для інших людей.

Затриманим виявився 31-річний місцевий житель. Він знаходився в нетверезому стані, з жінкою знайомий не був і мотиви свого вчинку пояснити не зміг. При ньому виявили необхідні речові докази злочину.

Встановлюються всі деталі події, а чоловікові за скоєне тепер може загрожувати від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вбивство жінки в Новоград-Волинському

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Черкасах в лікарню доставили розтерзаного собаками шестирічного хлопчика зі слідами тортур на тілі. Пізніше було встановлено, що його бабуся, у якої він тоді перебував, неодноразово ставала фігуранткою кримінальних справ.