В Ровно братья-близнецы чуть не убили незнакомую женщину: все подробности истории и видео нападения (18+)

Подростки говорят, что хотели узнать, что чувствует человек, после удара ножом.

В Ровно два брата близнеца утром напали на неизвестную женщину, а один из них несколько раз ударил ее ножом.

Об этом информирует пресс-служба полиции области.

Происшествие произошло около девяти часов утра возле улицы Черновола.

Как видно на кадрах, появившихся в сети, подростки проходили мимо женщины, а затем один из них развернулся и нанес ей серию ударов в спину. После этого они сбежали с места преступления домой.

Осторожно, видео 18+!

Полиция разыскала малолетних преступников очень быстро. Ними оказались двое 15-летних местных жителей.

Подростки напали на женщину в Ровно

По их словам, они играли в компьютерные игры и смотрели мультфильмы, в которых присутствуют элементы жестокости. После этого они решили посмотреть, что на самом деле чувствует человек, после удара ножом.

Против нападавшего брата открыли уголовное дело по ч.4 статьи 296, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Другой пока проходит по делу, как свидетель. С ними проведут работу специалисты, чтобы оценить их психологическое состояние.

42-летнюю женщину с тремя непроникающими колото-резанными ранами спины доставили в больницу.

Как сообщалось ранее, 29 августа пьяный мужчина в Житомирской области посреди дня ударил незнакомую женщину ножом в шею, отчего та скончалась. Свои мотивы преступник пояснить не смог.