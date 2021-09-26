На Полтавщині автомобіль впав у річку: троє людей загинули (фото)

В автомобілі знаходилося чотири людини, але одному вдалося вистрибнути в останню мить.

У Полтавській області рятувальники дістали з річки Псел автомобіль з тілами трьох чоловіків.

Про це інформує пресслужба поліції області.

Автомобіль "Лада Пріора" потонув 25 вересня біля 17:30 в районі ГЕС у Великосорочинській ОТГ в Миргородському районі.

Відзначається, що легковик з’їхав з пагорба в воду. У салоні перебувало четверо чоловіків, але один з них, 48-річний місцевий житель, встиг вистрибнути, інші троє з автомобіля вибратися не змогли.

Особи загиблих встановлено, ними виявилися жителі села Великі Сорочинці. Чоловікам 29, 55 і 57 років.

Попри те, що подія трапилася в суботу, дістати автомобіль з води вдалося лише на наступний день близько 12:00.

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Зараз встановлюються всі деталі події, за фактом порушено справу про порушення правил дорожнього руху.

Як повідомлялося раніше, в Києві п’яний водій на мікроавтобусі врізався в патрульний автомобіль. В результаті постраждали чотири людини.