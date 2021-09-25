У Києві п’яний водій врізався в патрульних, що оформляли порушення (ексклюзивні фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 46
У ДТП постраждали чотири людини.
У Києві нетверезий водій мікроавтобуса врізався в автомобіль патрульних.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця події.
Пригода сталася на Житомирській трасі поблизу повороту на вулицю Валентини Чайки.
Згідно з попередніми даними, поліцейські зупинили автомобіль на білоруських номерах для перевірки документів, але незабаром в їх машину на швидкості влетів мікроавтобус "Форд".
Через удар поліцейську "Тойоту" відкинуло на зупинену ними "Шкоду".
Очевидці стверджують, що водій мікроавтобуса розвозив бутильовану воду і знаходився в стані алкогольного сп’яніння.
В результаті ДТП постраждали чотири людини: двоє поліцейських, пасажир мікроавтобуса і водій "Шкоди"
Обережно на відео присутня нецензурна лексика!
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Як повідомлялося раніше, в Угорщині мікроавтобус врізався у вантажівку. Внаслідок події загинули п’ятеро людей, серед яких двоє громадян України. Водій вантажівки при цьому не постраждав.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-