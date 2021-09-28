У Криму два парапланериста зіткнулися над "Мадам Бродською" (фото)
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Постраждалим надали медичну допомогу.
Гора "Мадам Бродська" або Ляля-Тепе в Криму поблизу Феодосії стала місцем НП. На висоті близько п’яти метрів над нею зіткнулися два парапланеристи.
Про це повідомляє телеграм-канал SHOT.
Два спортсмени отримали травми. Так, старшому з них — 67 років. У нього незначні садна і кілька ударів. Молодшому спортсмену пощастило менше. Його з важкою травмою хребта госпіталізували.
Молодому хлопцеві 21 рік.
Гора знаходиться між Феодосією і Коктебелем. Її висота близько 267 метрів.
Гора "Мадам Бродська" знаходиться за півтора кілометра від популярного у парапланеристів місця для відпочинку — хребта Узун-Сирт. Там крім планування досвідчених спортсменів, проводять туристичні польоти.
Вершина тюльпанів, так перекладається назва гори — місцева визначна пам’ятка. Крім того, що на ній навесні можна спостерігати цвітіння рідкісного тюльпана Шренка, вона відома обрисами схожими на округлості дружини аптекаря з Одеси, яка приїжджала під Феодосію поправляти здоров’я.
Раніше "Телеграф" писав, що в Криму окупанти проводять чергові військові навчання.
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