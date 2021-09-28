У Криму два парапланериста зіткнулися над "Мадам Бродською" (фото)

Постраждалим надали медичну допомогу.

Гора "Мадам Бродська" або Ляля-Тепе в Криму поблизу Феодосії стала місцем НП. На висоті близько п’яти метрів над нею зіткнулися два парапланеристи.

Про це повідомляє телеграм-канал SHOT.

Два спортсмени отримали травми. Так, старшому з них — 67 років. У нього незначні садна і кілька ударів. Молодшому спортсмену пощастило менше. Його з важкою травмою хребта госпіталізували.

Молодому хлопцеві 21 рік.

Гора знаходиться між Феодосією і Коктебелем. Її висота близько 267 метрів.

Місце на мапі

Гора "Мадам Бродська" знаходиться за півтора кілометра від популярного у парапланеристів місця для відпочинку — хребта Узун-Сирт. Там крім планування досвідчених спортсменів, проводять туристичні польоти.

Вершина тюльпанів, так перекладається назва гори — місцева визначна пам’ятка. Крім того, що на ній навесні можна спостерігати цвітіння рідкісного тюльпана Шренка, вона відома обрисами схожими на округлості дружини аптекаря з Одеси, яка приїжджала під Феодосію поправляти здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, що в Криму окупанти проводять чергові військові навчання.