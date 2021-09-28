Укр

В Крыму два парапланериста столкнулись над "Мадам Бродской" (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Вид на гору с трассы. Новость обновлена 28 сентября 2021, 11:47
Вид на гору с трассы.

Пострадавшим оказали медпомощь.

Гора "Мадам Бродская" или Ляля-Тепе в Крыму близ Феодосии стала местом ЧП. На высоте около пяти метров над ней столкнулись два парапланериста.

Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

Два спортсмена получили травмы. Так, старшему из них — 67 лет. У него незначительные ссадины и несколько ушибов. Более молодому спортсмену повезло меньше. Его с тяжелой травмой позвоночника госпитализировали.

Молодому парню 21 год.

Гора находится между Феодосией и Коктебелем. Ее высота около 267 метров.

Место на карте
Место на карте

Гора "Мадам Бродская" находится в полутора километрах от популярного у парапланеристов места для отдыха — хребта Узун-Сырт. Там кроме планирования опытных спортсменов, проводят туристические полеты.

Вершина тюльпанов, так переводится название горы — местная достопримечательность. Кроме того, что на ней весной можно наблюдать цветение редкого тюльпана Шренка, она известна очертаниями похожими на округлости жены аптекаря из Одессы, которая приезжала под Феодосию поправлять здоровье.

Ранее "Телеграф" писал, что в Крыму оккупанты проводят очередные военные учения.

Теги:
#Крым #Феодосия #Гора #Параплан
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