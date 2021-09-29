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Храм у вигляді хреста з комп’ютерними дзвонами побудують в Ужгороді (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Однією з особливостей стане вітражна вишиванка. Новина оновлена 29 вересня 2021, 08:17
Однією з особливостей стане вітражна вишиванка.

Храм буде виконаний в національному стилі.

На Станційній вулиці в Ужгороді почали зведення першого в регіоні кафедрального собору ПЦУ. Воно офіційно стартувало з літургії і закладки першого каменю.

Про це повідомляє "Суспільне".

Особливістю храму стане не тільки те, що богослужіння в ньому проводитимуть українською, а й його дизайн.

Моделювання майбутнього вигляду храму ПЦУ
Моделювання майбутнього вигляду храму ПЦУ

Висота храму буде близько 45 метрів, а площа — 300 кв. метрів. Архітектурне рішення розробив Олег Слєпцов. Згідно з його планом — храм буде у вигляді хреста, а вітражі плануються "під вишиванку". Заходячи всередину людина буде перебувати в світлі від великих вікон і всередині хреста.

Центральний елемент архітектури нового собору — хрест
Центральний елемент архітектури нового собору — хрест

Тип храму також незвичайний — це храм-дзвіниця. Але від класичних дзвонів, в які б’ють спеціальні дзвонарі в соборі пішли. 51 дзвін будуть комп’ютерними — молоточки відбиватимуть запрограмовану мелодію. Вінчати собор буде чотиристоронній хрест.

Точні терміни будівництва собору не називаються, але крім храму тут планують розміщення єпархіального управління і безкоштовну їдальню.

Раніше "Телеграф" писав, що в Нотр-Даму запланували реставрацію собору після пожежі.

Теги:
#Ужгород #Собор #Дзвіниця #ПЦУ
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